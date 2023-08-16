برلماني: إعلان الرئيس السيسي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد نجاحه ومصداقيته

أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استجابته لما صدر عن الحوار الوطني من مخرجات وتوصيات، مؤكداً أن ذلك يعزز الثقة في مصداقية وجدية ونجاح الحوار الوطني.

وقال البنا، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن، والتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، هى خطوة مهمة نحو دخول مخرجات الحوار الوطني مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.



وأضاف عضو مجلس النواب أن متابعة واستجابة رئيس الجمهورية للحوار الوطني ومخرجاته وتوصياته تعبر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن وتدشين وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع للمشاركة في بناء الوطن، بالإضافة إلى فتح العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية الملحة في مناقشات الحوار الوطني وما نتج عنها من توصيات لحلحلة هذه الملفات وإيجاد حلول لها.

وأشار إلى أن الأهم من فكرة الحوار الوطني نفسه هو تنفيذ توصياته وتطبيقها على أرض الواقع وهو ما تأكد من جديته بإعلان الرئيس السيسي اليوم إحالة التوصيات والمخرجات التي رفعها إليه الحوار الوطني إلى الجهات المعنية لبحث ودراسة تطبيقها.