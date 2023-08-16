لم ينجُ أحد.. الكشف عن مأساة في الجيش الأوكراني بسبب معارك باخموت

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إن أفضل قوات الجيش الأوكراني قتلت في معارك باخموت وسوليدار، مما قلل بشكل كبير من زخم الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب موقع “19فورتي فايف” الأمريكية، قال ديفيس، إن "العديد من تلك الألوية التي أرسلها زيلينسكي دون جدوى لمساعدة الوحدات في باخموت كانت ضرورية للغاية في هجوم الربيع والصيف القادم".

وأضاف: “ارتكبت قيادة كييف خطأ فادحا عندما حاولت عقد التسوية على حساب أي خسائر. وشهرا بعد شهر، أرسل القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، لواء تلو الآخر لعكس الوضع في هذا القطاع من الجبهة”.

وأكد ديفيس أن مثل هذا القرار كلف الجيش الأوكراني غاليا.

وأضاف: ”لم ينفقوا فقط موارد لا يمكن تعويضها على الدفاع عن باخموت، بل فقدوا أيضا وحدات مخصصة للهجوم المضاد".