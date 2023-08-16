البورصة التركية تسجل زيادة قوية في أعداد المستثمرين

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بتسجيل البورصة التركية أعداد قياسية في زيادة الاستثمار بسوق الأسهم التركية.

وسجل عدد المستثمرين بسوق الأسهم في تركيا رقما قياسيا بحلول 15 أغسطس، بواقع 5 ملايين و636 ألفا و160، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأفاد مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في تركيا، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الارتفاع في العدد السنوي للمستثمرين بلغ 3 ملايين و3 آلاف و214، ما يؤشر لزيادة بنسبة 114.06 بالمئة.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين في البورصة على أساس شهري زاد بنسبة 27.54 بالمئة، ليلتحق بذلك مليون و216 ألفا و954 بالمستثمرين.