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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين وكلاء الإدارات التعليمية في الشرقية

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6578 لسنة 2023 بتكليف كلا من محمد أحمد علي أحمد عراقي، وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وكما تم تكليف خالد محمد عبد العال نويره، وكيل إدارة الحسينية التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية، ومحمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مشتول السوق التعليمية.

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وأصدر المحافظ تكليفا لـ محمد مصطفى محمد عبد الرحمن وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

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