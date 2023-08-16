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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"الاتحاد السكندري" يتعاقد مع أحمد الشيخ لموسمين

صدى البلد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد، بإتمام التعاقد مع الجناح أحمد الشيخ، للموسمين القادمين.

وقال مصيلحي - في تصريح، اليوم "الأربعاء": "نجح الاتحاد في إتمام التعاقد مع الجناح المميز أحمد الشيخ، العائد من تجربة الاحتراف بالدوري التشيكي، الذي سبق له تمثيل أندية (مصر المقاصة، والأهلى، وبيراميدز، والمصرى البورسعيدى)"، مشيرا إلى أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لصفوف زعيم الثغر، والتي تمتد لموسمين قادمين.

وأضاف أن الشيخ من العناصر المميزة، حيث يُجيد اللعب بمركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم، منوها بأنه قدم مستويات أكثر من رائعة خلال المواسم السابقة بالدوري المصري، كما سبق له التتويج بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدفا.

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