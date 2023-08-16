مهمة.. مارك ميلي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وزار ميلي إسرائيل في 1 أغسطس 2021، والتقى بنظيره الإسرائيلي أفيف كوخافي، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الوزراء نفتالي بينت.

وكانت هذه هي الزيارة الأولى لميلي إلى إسرائيل منذ توليه منصب رئاسة هيئة الأركان المشتركة في أكتوبر 2019.

وبحث ميلي آنذاك مع المسؤولين الإسرائيليين التهديدات المشتركة في المنطقة، خاصة من إيران وحلفائها، وأكد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

وقال ميلي إن إسرائيل هي شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وإنه يقدّر الصداقة والثقة بين الجانبين.