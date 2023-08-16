عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهمة.. مارك ميلي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

صدى البلد

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وزار ميلي إسرائيل في 1 أغسطس 2021، والتقى بنظيره الإسرائيلي أفيف كوخافي، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الوزراء نفتالي بينت.

وكانت هذه هي الزيارة الأولى لميلي إلى إسرائيل منذ توليه منصب رئاسة هيئة الأركان المشتركة في أكتوبر 2019.

وبحث ميلي آنذاك مع المسؤولين الإسرائيليين التهديدات المشتركة في المنطقة، خاصة من إيران وحلفائها، وأكد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

وقال ميلي إن إسرائيل هي شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وإنه يقدّر الصداقة والثقة بين الجانبين.

إسرائيل المسؤولين الإسرائيليين الولايات المتحدة هيئة الأركان المشتركة بيني غانتس رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي مارك ميلي نفتالي بينت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

منها الأزمة الاقتصادية.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

شيفيلد يونايتد يتعاقد مع لاعب إيفرتون في انتقال مجاني

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث ليبيا

بيان عاجل من أمريكا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها مقابل عضوية الناتو

بعد وفاة مواطنة .. قرار عاجل في انهيار عقار الإسكندرية

بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ