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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أكلة سمك تنهي حياة شخصين أمريكيين والثالث في خطر .. تفاصيل

صدى البلد

لقى اثنان من سكان ولاية كونيتيكت الأمريكية حتفهما بسبب عدوى مرتبطة ببكتيريا وجدت في المحار الخام ومياه المحيط، كما أصيب ساكن ثالث.

قالت وزارة الصحة العامة بالولاية إن الضحايا ، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 عامًا ، من المعروف أنهم مصابون بـ Vibrio vulnificus ، وهي بكتيريا بحرية تسبب التهابات وجروح تهدد الحياة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. 

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تلك البكتيريا لا تغيير من شكل أو رائحة أو طعم المحار مما يجعل من الصعب اكتشافه،  اثنان من سكان ولاية كونيتيكت لقوا حتفهم بسبب عدوى في وقت سابق من هذا الصيف مرتبطة ببكتيريا وجدت في المحار الخام ومياه المحيط. كما أصيب ساكن ثالث.

وقالت وزارة الصحة إن حالتين من الحالات الثلاث كانتا مصابتين بجروح غير مرتبطة بالمأكولات البحرية، أما الإصابة الثالثة فكانت في أحد السكان الذين تناولوا محارًا نيئًا في مؤسسة خارج الدولة.

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وقالت الإدارة إن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها ولاية كونيتيكت حالة Vibrio vulnificus منذ ثلاث سنوات، فقد يدخل Vibrio vulnificus الجسم عندما تأكل المحار النيء أو غير المطبوخ جيدًا ، ولكنه يمكن أن يصيب الجروح المفتوحة أيضًا.

العدوى نادرة ، حيث يتم الإبلاغ عن 100 إلى 200 حالة فقط في الولايات المتحدة كل عام.

تظهر الأعراض فجأة ، وفقًا لعيادة كليفلاند ، عادةً بعد 24 ساعة من ملامسة البكتيريا، تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة واحمرار الجلد أو الطفح الجلدي والبثور المليئة بالسوائل والغثيان والقيء والإسهال والدوخة والارتباك وسرعة ضربات القلب.

يمكن أن تؤدي عدوى Vibrio vulnificus بسرعة إلى تعفن الدم ، وهو رد فعل شديد للعدوى ، مما يؤدي إلى إغلاق الأنسجة والأعضاء.

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