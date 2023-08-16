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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدوا أطرافهم..

تفاصيل مروعة عن “مفرمة” تعرض لها الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن عددا كبيرا من جنود القوات الأوكرانية أصيبوا بجروح خطيرة، وفقدوا أطرافهم بسبب دخولهم في حقول الألغام خلال الهجوم المضاد.

وحسب “واشنطن بوست”، قال الطبيب العسكري الأوكراني، دميتري ميالكوفسكي، “يستقبل مستشفانا جنديين على الأقل قتلا بسبب الألغام كل يوم.. في الآونة الأخيرة، تم إجراء عمليات جراحية لـ 11 من هؤلاء المقاتلين في يوم واحد، تم بتر بعضهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم مجموعة بتل جروب العسكرية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية الكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية قتلت أكثر من 10 جنود أوكرانيين ودمرت قاذفة قنابل يدوية في معارك بالمدفعية في منطقة جنوب دونيتسك خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح سافتشوك، في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية: "حقق قائد فصيلة المدفعية الملازم أول مارات أوسانوف من لواء البندقية الآلية التابع لمجموعة بتل جروب العسكرية أهداف ضرب مواقع العدو في أحد أقسام الخطوط الأمامية في اتجاه جنوب دونيتسك". 

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وأضاف أنه خلال المعارك تمكن أفراد المدفعية بقيادة أوسانوف من تدمير مدفعين أوكرانيين في ظل وابل مستمر من القوات الأوكرانية وتدمير فريق من قاذفة قنابل آلية محمولة على حامل ثلاثي القوائم وأكثر من عشرة مسلحين.

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