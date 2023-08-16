نيوزويك: زيلينسكي أمام خيارين إما قبول الهزيمة أو تدمير قوات الجيش الأوكراني

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن هزيمة الجيش الأوكراني على يد الروس ترك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام خيار صعب: الاستمرار في التقدم وفقدان الجنود، أو قبول الهزيمة.

وأوضحت “نيوزويك” أن “زيلينسكي يواجه خيارًا مستحيلًا: مواجهة إخفاق مكلف، أو تقليص خسائر أوكرانيا وقبول هزيمة سياسية مدمرة”.

وأضافت أن “الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لم يثر إعجاب الغرب، حيث قالت مصادر مطلعة على الوضع إن عدم إحراز تقدم أدى إلى تكثيف النقاش الاستراتيجي على أعلى المستويات في الحكومة الأوكرانية، حيث تريد مجموعة من مسؤولي كييف وقف الهجوم الصيفي من أجل إنقاذ القوات المتبقية والاستعداد لضربة روسية محتملة”.

وأشارت “نيوزويك” إلي أن “شخصيات أخرى، بما في ذلك القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، تريد مواصلة الأعمال العدائية النشطة”.

وأضافت: “من الواضح أن المسؤولين الغربيين قلقون من بطء وتيرة الهجوم، وقد غطت وسائل الإعلام الغربية جميع الأحداث السلبية للجيش الأوكراني في الجبهة لمعظم عام 2023، لذا فإن كبار الشخصيات في كييف على وشك البدء في نقل المسؤولية عن الهجوم المدمر إلي بعضهم البعض”.