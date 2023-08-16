الصين والسعودية توقعان 5 اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة 5 مليارات ريال

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل عبر حسابه على منصة “تويتر”، إنه وقع 5 اتفاقيات في مجال الإسكان مع شركات صينية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات ريال.

وقد عقد وزير الإسكان السعودي اليوم الأربعاء، لقاءات في بكين مع عدد من البنوك الصينية لبحث تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتمويل.

كما شجع الحقيل خلال منتدى الأعمال الصيني السعودي المشترك، على تصدير المزيد من المنتجات إلى المملكة العربية السعودية.

وبحث أيضا إمكانية التعاون في تكنولوجيا المساكن الخضراء، خلال لقائه مع قادة الشركات الصينية المتخصصة في البنية التحتية لنقل تكنولوجيا المساكن الخضراء والمستدامة الى المملكة.