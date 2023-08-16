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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس التمثيل التجاري يبحث مع سفير إندونيسيا بالقاهرة تعزيز العلاقات الاقتصادية

صدى البلد

بحث الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري مع سفير اندونيسيا بالقاهرة لطفى رؤوف تفعيل العمل المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي توجد فرص كبيرة للارتقاء بها لمستوى مناسب لقدرات مصر واندونيسيا في هذه المجالات بالرغم من التحديات والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمى منذ فترة. 
وأوضح جهاز التمثيل التجاري في بيان له أنه تم بحث عقد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة بين البلدين بجاكرتا خلال الربع الأخير من العام الجارى برئاسة رئيس التمثيل التجارى من الجانب المصرى ومدير عام المفاوضات التجارية الدولية بوزارة التجارة الاندونيسية.
وأضاف تم استعرض الجهود الجارية لتنفيذ صفقة متكافئة بين إحدى الشركات الاندونيسية المملوكة للدولة واحدى الشركات المصرية لمبادلة التمور المصرية مع حبوب القهوة من اندونيسيا، حيث تم توريد التمور بالفعل، ويتم التواصل مع الشركة الاندونيسية لحثها على شحن حبوب القهوة في أقرب وقت.
من جانبه أكد رئيس التمثيل التجارى يحي الواثق بالله أهمية العمل على تنفيذ هذه الصفقة لتكون نموذجاً وتجربة ناجحة لمزيد من الصفقات المماثلة مستقبلا في سلع أخرى ، في إطار السعي لإيجاد حلول للتغلب على مشكلة نقص العملة الصعبة التي تواجه التجارة الخارجية لمصر حاليا.
وشدد على اهتمام الحكومة المصرية على أعلى مستوياتها بالتعاون مع اندونيسيا في مجال زيت النخيل باعتبارها أكبر الدول المنتجة له على مستوى العالم، مشيراً لاقتراح إحدى الشركات المصرية مؤخراً إقامة مصنع مشترك مع إحدى الشركات الاندونيسية لتكرير زيت النخيل الخام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتصدير الإنتاج للأسواق المجاورة التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع مصر.

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