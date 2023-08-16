محاضر بالعلاقات الدولية الآسيوية: الإعلام الغربي يضخم المصطلحات حين يكون الحديث عن الصين

قال الدكتور الدشين ليو المحاضر في العلاقات الدولية الآسيوية، إن الإعلام الغربي يضخم المصطلحات حين يكون الحديث دائرا عن الصين، فما يحدث في الصين لا يرتقي لأن نطلق عليه أزمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك زيادة بسيطة في نسبة البطالة في الصين بالفعل، لكنها لا تمثل أي مشكلة أو تهديدا للاقتصاد الصيني.

ولفت إلى أن هناك الكثير من التغيرات في الاقتصاد الصيني بما سيعود بأرباح كثيرة في المستقبل، وبعض هذه التغيرات تؤثر الآن فقط على نسب البطالة، لكن في المستقبل ستكون هناك حلول لهذه المشكلة.

الإعلام الغربي



وأوضح أن هناك بالفعل بعض الصعوبات في الاقتصاد الصيني، هذا أمر نعترف به ولكن ليس لتلك الدرجة التي يحاول رسمها الإعلام الغربي، لكن في الوقت نفسه تصدر الصين حاليا الكثير من المنتجات للخارج.