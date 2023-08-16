سيناتور أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال السناتور الأمريكي، راند بول، اليوم الأربعاء، إن إمدادات الأسلحة غير المحدودة لأوكرانيا الشروط المسبقة المطلوبة من روسيا تعيق بدء المفاوضات لحل النزاع، داعيا الأطراف إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار من أجل بدء عملية السلام.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك صن” الأمريكية، قال بول: "في النهاية، يمكن لروسيا وأوكرانيا فقط تحديد موعد بدء محادثات السلام، لكن الأسلحة غير المحدودة لأوكرانيا ربما تمنعهما من الدخول في حوار".

وأضاف أن “الشروط المسبقة المطلوبة من روسيا، بما في ذلك إعادة شبه جزيرة القرم إلي أوكرانيا، غير واقعية".

وقال بول، إنهم “يبطئون بدء محادثات السلام.. النتيجة المحتملة لإطالة أمد الحرب ستكون استمرار معاناة أوكرانيا وشعبها. يجب أن يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار حتى يمكن بدء مفاوضات السلام".