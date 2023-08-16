التحفظ على 5600 كيلو قمح ممنوع تداوله خارج المنظومة التموينية بالإسكندرية

أصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية طبقا للضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف على الإدارة و عضوية مفتشى الإدارة أحمد حسن و احمد على بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أمانى حلمى و مفتشى القسم محمود الديب و مصطفى محمود بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد التجار بمنطقة العامرية لحيازته و تجميع كمية من القمح المحلى الممنوع تداوله خارج المنظومة التموينية تقدر ٥٦٠٠ كيلو جراما من القمح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.