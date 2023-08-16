صندوق البحر الأحمر يختار 33 مشروعا سينمائيا في المرحلة الثانية للتطوير

أعلن صندوق البحر الأحمر اليوم، أنه اختار 33 مشروعًا واعدًا من المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا في مرحلة تطوير المشاريع، للحصول على دعم ومنح مالية لمشاريعهم السينمائية، مما يؤكد التزام مؤسسة مهرجان البحر السينمائي الدولي المشرفة على صندوق البحر الأحمر، في تطوير المشهد السينمائي في المنطقة وتفانيها في تطوير صناعة السينما السعودية -على وجه الخصوص- الآخذة في التطور والازدهار.

ويهدف صندوق البحر الأحمر لدعم صانعي الأفلام ورواد الثقافة السينمائية في السعودية والعالم العربي وإفريقيا وذلك من أجل تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع، مع تركيزه في المقام الأول على رعاية المواهب المحلية' حيث لعب الصندوق في دوراته السابقة دوراً محورياً في نهضة صناعة السينما السعودية، وتمكينها في الحضور على المنصات السينمائية المحلية والدولية.

تتميز المشاريع الـ33 المختارة والحاصلة على الدعم في مرحلة التطوير، بأفكار واعدة وإبداعية تمتد عبر مجموعة واسعة من الفئات والسرديات، كما أنها تسلط الضوء على ثراء وتنوع القصص في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ابتداءً من الأعمال الدرامية التي تثير التساؤلات والتفكير ووصولا إلى الأفلام الوثائقية الملهمة وأفلام الرسوم المتحركة الممتعة. حيث ستسهم هذه المشاريع في نهضة المشهد الثقافي وتعزيز التواصل والفهم العالمي للمملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا.

الجدير بالذكر بأن، دعم صندوق البحر الأحمر لهذه المشاريع يؤكد على التزامه بإيصال الأصوات السينمائية المتنوعة وتعزيز الحوار بين الثقافات، لضمان استمرار صناعة السينما على مستوى المنطقة ووصول نجاحاتها لمستويات عالمية.

