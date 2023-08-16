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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص في الشأن الأمريكي: الاقتصاد الصيني له دور واضح على العالم

الإقتصاد الصيني
الإقتصاد الصيني

قال توماس جورجيسيان المتخصص في الشأن الأمريكي، إن  الصين دولة قوية ولها نفوذها وتجارتها، وحجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بلغ 800 مليار دولار، وهذا رقم كبير يعكس وجود مصالح مشتركة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية بينهما علاقة مواجهة، ليست صراعا بل مواجهة ومنافسة ولا تعني الصدام.

ولفت إلى أن الإعلام الأمريكي والصحف الأمريكية تتحدث عن الصين بالتفاصيل، وأغلب من يتحدث عن الصين خارج أمريكا يعتمدون على المعلومات التي يوردها الإعلام الأمريكي، فالمعلومة معلومة ليست رأيا.

 

وقت جائحة كورونا

وأوضح أن الاقتصاد الصيني له دور في الاقتصاد العالمي، وحين توقفت التجارة الصينية مع العالم وقت جائحة كورونا تضررت الكثير من الدول بسبب ذلك، ولا أحد ينفي وجود خلافات بين الصين وأمريكا، ولكن خلافات الكبار تختلف عن خلافات الصغار.


 

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