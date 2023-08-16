"بيزنس المستشفيات" كارثة عالمية تدمّر الإنسانية| قصص مؤلمة وقضايا بالآلاف من المرضى في أمريكا

"البيزنس دمر الإنسانية" .. هذا الشعار الذي يعبر عن مرض انتشر في الكثير من مناحي الحياة حول العالم، ولكن الكارثة، أن يتمكن ذلك السرطان من أماكن الرحمة ذاتها، ولا مجال أكثر رحمة من مجال الصحة، وداخل المستشفيات، والواقع المرير حول العالم يكشف عن قصص مؤلمة تكشف كيف كان المال والأرباح هي الأهم من الروح والإنسان ومشاعر وآلام المرضى، وهنا نرصد نموذج أمريكا، وكيف كانت تلك الاستراتيجية سببا في العديد من القضايا أمام المحاكم.

ووفقا لما نشرته صحيفة npr الأمريكية، فقد رفعت مستشفيات ولاية كارولينا الشمالية - والتي يقودها أكبر نظام طبي عام في الولاية - دعوى قضائية ضد الآلاف من مرضاهم منذ عام 2017 ، وذلك وفقًا لتحليل جديد يلقي مزيدًا من الضوء على التكتيكات العدوانية التي تستخدمها المستشفيات الأمريكية بشكل روتيني لجمع الأموال من الأشخاص الذين يتخلفون عن سداد فواتيرهم.

المستشفيات إلههم المال

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد قدم التقرير، الذي أعده أمين صندوق الولاية وباحثو كلية الحقوق بجامعة ديوك، والمقابلات ذات الصلة مع المرضى، روايات مروعة عن الأشخاص الذين سعوا للحصول على عشرات الآلاف من الدولارات، وغالبًا ما يفاجأون بامتيازات تفرضها المستشفيات على منازل العائلات، وفي بعض الحالات، تم استهداف الأزواج بعد وفاة شركائهم، وفي حالات أخرى، قال المرضى الذين قابلهم الباحثون إنهم فوجئوا بمعرفة الامتيازات العقارية فقط بعد محاولتهم بيع منازلهم أو بعد وفاة أحد الوالدين الذي كان يمتلك المنزل.

وهنا تقول دونا ليندابوري ، 70 عامًا، والتي استهدفت منظمة Atrium Health منزلها، وقد حصلت Atrium Health ومقرها تشارلوت ، حكم بقيمة 192000 دولار ضدها وضدها البالغ من العمر 79 عامًا: "أعلم أن منزلي لن يكون منزلي أبدًا، وسيكون منزل المستشفى، والتعامل الطبي يعود إلى جراحة القلب عام 2009، وتمثل الفائدة على الدين أكثر من نصف رصيد الدين للزوجين، فيما قال ليندابوري إن المستشفى أخبرهم في الأصل أنه يمكنهم الحصول على المساعدة في الفواتير ، لكنه رفض بعد ذلك طلباتهم للحصول على المساعدة، وقالت للباحثين: "الناس ، حيث إلههم هو المال، فهم لا يهتمون".

كارثة ديون المستشفيات تطال 100 مليون أمريكي

وتعزز نتائج كارولينا الشمالية تحقيقًا أجرته KFF Health News و NPR ، والتي وجدت أن معظم المستشفيات الأمريكية لديها سياسات لملاحقة المرضى بقوة لفواتير غير مدفوعة ، باستخدام تكتيكات مثل الدعاوى القضائية ، وبيع حسابات المرضى لمشتري الديون ، وإبلاغ وكالات التصنيف الائتماني عن المرضى.

وعلى الصعيد الأمريكي، يعاني حوالي 100 مليون شخص - 41 ٪ من البالغين - من شكل من أشكال ديون الرعاية الصحية، وذلك وفقًا لاستطلاع مؤسسة KFF، وينتشر الدين الطبي على نطاق واسع في الجنوب، حيث تنتشر الأمراض المزمنة بشكل أكبر ولم تقم العديد من الولايات بتوسيع شبكة أمان Medicaid الخاصة بها من خلال قانون الرعاية بأسعار معقولة، ويذكر أن ولاية كارولينا الشمالية قد قامت بتوسيع برنامج Medicaid هذا العام فقط.

الأرباح قبل المرضى

وتذكر الصحيفة الأمريكية أن أمين صندوق ولاية كارولينا الشمالية قد أصدر التقرير الجديد حيث يعمل عدد متزايد من الولايات، بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية ، على توسيع الحماية للمرضى ، غالبًا في مواجهة ضغوط صناعة المستشفيات، وقال أمين الخزانة ديل فولويل ، وهو جمهوري ظل لسنوات يتحدى ممارسات تسعير المستشفيات وتحصيل الديون، إنه مجرد مثال آخر على أن المستشفيات تقدم أرباحها قبل المرضى، إنه مثل البصل، كلما قشرته مرة أخرى ، كلما بكيت أكثر، لذلك يجب أن يتوقفوا عن كسر ركبة الناس لتحصيل هذه الديون.

يخضع Atrium والأنظمة الصحية الكبيرة الأخرى المعفاة من الضرائب للتدقيق وسط أدلة متزايدة على أن العديد منهم لا يقدمون مساعدة مالية كافية للمرضى ذوي الدخل المنخفض ويتركون الأشخاص الذين يجب أن يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة بفواتير كبيرة، وقد حدد التقرير الجديد ، الذي يستند إلى تحليل 5 سنوات ونصف من سجلات المحكمة من 2017 إلى 2022 ، 5922 دعوى تحصيل ديون استهدفت أكثر من 7500 مريض وأفراد أسرهم، ووجد الباحثون أن هذه الدعاوى حققت أكثر من 57 مليون دولار من الأحكام الصادرة عن المستشفيات ، بما في ذلك ملايين الدولارات من رسوم الفوائد والرسوم الأخرى التي تم تقييمها ضد المرضى وعائلاتهم.

فوائد غيبية كبيرة لزيادة المكاسب والحسابة بتحسب

ووجد الباحثون أن قانون ولاية كارولينا الشمالية يسمح للمستشفيات بفرض فائدة سنوية بنسبة 8٪ على الديون المستحقة ، والتي أضافت عشرات الآلاف من الدولارات إلى ديون بعض العائلات على مر السنين، لذلك وبشكل عام، شكلت الفائدة ما يقرب من ثلث إجمالي الأحكام المسجلة في قضايا الديون، كما أشار التقرير إلى أن الدعاوى القضائية تقوض الأمن المالي لأجيال من سكان نورث كارولينا.

لذلك يمكن للمستشفيات أن تلاحق أفراد الأسرة من أجل الديون الطبية للمريض ، وامتيازات الملكية تستنزف قيمة المنزل ، حتى بعد وفاة المريض، ووكتب المؤلفون: "يمكن أن تستهدف هذه الدعاوى القضائية بالتالي المصدر الأساسي للإنصاف للأسرة بالنسبة للأزواج والأطفال الباقين على قيد الحياة، فالديون الطبية يمكن أن تغذي دورة الفقر بين الأجيال".

اثنين من المستشفيات رفع معظم الدعاوى القضائية

وتوضح الصحيفة الأمريكية أن الباحثين وجدوا أن أكثر جامعي الديون عدوانية هو Atrium ، وهو نظام طبي له جذوره كمستشفى عام في شارلوت ، والذي أصبح الآن ، بعد اندماجه العام الماضي مع Advocate Aurora ومقره الغرب الأوسط ، عملاقًا متعدد الدول يبلغ إيراداته السنوية 27 مليار دولار، وقد رفعت Atrium ما يقرب من 2500 دعوى قضائية ضد المرضى من 1 يناير 2017 إلى 30 يونيو 2022، ويقوم Atrium أيضًا بدفع المرضى الذين لا يستطيعون تحمل الفواتير الطبية إلى قروض من المقرض المدعوم من الأسهم الخاصة AccessOne والتي يمكن أن تأتي بأسعار فائدة تصل إلى 13 ٪ ، وفقًا لتحقيق أجرته NPR و KFF Health News العام الماضي، وقد رفض أتريوم الرد على أسئلة حول الدعاوى القضائية المسجلة أو إتاحة الرئيس التنفيذي يوجين وودز لمناقشة ممارسات تحصيل الديون.

أما النظام الثاني الأكثر تقاضيًا هو أصغر بكثير، وهو كارومونت هيلث في غاستونيا بولاية نورث كارولينا ، وهي مدينة صغيرة تبعد حوالي 20 ميلاً إلى الغرب من شارلوت ، حيث تدير مستشفى واحدًا فقط للمرضى الداخليين، ولكنها رفعت ما يقرب من 1800 دعوى قضائية ضد المرضى من عام 2017 إلى منتصف عام 2022 ، وفقًا للتقرير، ورفضت CaroMont جعل الرئيس التنفيذي كريس بيك متاحًا لإجراء مقابلة ، لكن متحدثًا باسم الشركة قال إن النظام نادرًا ما يقاضي، فيما قالت ميغان بيرني في بيان: "نحن نأخذ التزامنا بجدية في الشراكة مع المرضى في جميع جوانب الرعاية الطبية والخدمة ، ونحاول دائمًا حل هذه الأمور برأفة".

مقاضاة المرضى نمط وطني لمستشفيات أمريكا

وكشفت تحليلات مماثلة لسجلات المحاكم في ويسكونسن ونيويورك وماريلاند وولايات أخرى في السنوات الأخيرة عن استخدام واسع النطاق لنظام المحاكم من قبل المستشفيات، وقد وجدت KFF Health News العام الماضي أن أكثر من ثلثي المستشفيات الأمريكية تقاضي المرضى أو تتخذ إجراءات قانونية أخرى ضدهم ، مثل حجز الأجور أو فرض الامتيازات على الممتلكات. استند هذا التحليل إلى تحقيق في عينة من أكثر من 500 مستشفى على مستوى البلاد.

ساعد الاهتمام بأنشطة تحصيل الديون على تحفيز جهود الدولة لتوسيع الحماية للمرضىن لذلك سنت العديد من الولايات ، بما في ذلك أريزونا وكولورادو وماريلاند ونيويورك ، قوانين الديون الطبية في السنوات الأخيرة، ففي ولاية كارولينا الشمالية ، كانت مجموعة من مشرعي الولاية من الحزبين تعمل على دفع تشريعات من شأنها تقييد بعض أنشطة التحصيل من قبل المستشفيات ، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة التي يمكن لمقدمي الخدمات الطبية فرضها على ديون المرضى والحد من التحصيل ضد أفراد الأسرة، وفي وقت سابق من هذا العام ، أقر مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون يسمى قانون إزالة الديون الطبية.

لكن مشروع القانون توقف في مجلس النواب وسط معارضة من صناعة المستشفيات القوية في الولاية ، والتي قدمت لجنة العمل السياسي التابعة لها أكثر من 260 ألف دولار من المساهمات في الحملة منذ عام 2022 ، وفقًا لـ WBTV ، فرع CBS في شارلوت، وذكرت المحطة أنه من بين أكبر المستفيدين من سخاء صناعة المستشفيات المتحدث باسم نورث كارولينا هاوس ، الجمهوري تيم مور، فيما لم يرد مكتب مور على استفسارات من أخبار KFF Health News.