تفاصيل ظهور سمكة قرش في مدينة دهب

علق عمر الشامي مدرب غوص في مدينة دهب، على ممارسة السائحين ل رياضة الغوص بالمدينة وخاصة منطقة اللايت هوس.



وأوضح الشامي أنه جرى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات المعنية بمنع السباحة وممارسة سنوركلينج بمنطقة اللايت هوس، والسماح بممارسة الغوص تحت المياه فقط، لكون السباحة في المياه تثير فضول أسماك القرش خلال تواجدها بالمنطقة التي يجري بها السباحة وتجعلها تهاجم السباحين.



وأكد أن سمكة القرش التي جرى رصدها بالمنطقة كان طرف زعنفتها أبيض مما يدل على أنها من نوع "أوشينك وايت تيب" المسالم، وهي صغيرة الحجم ولا تشكل أي خطورة للإنسان، مؤكدًا أن وجود أسماك القرش في البحر طبيعي، ونراها كثيرا خلال رحلات الغطس تحت المياه، ولم تهاجم أحد من قبل.



وأكد أن السائحين وزائري المدينة من مختلف جنسيات العالم، تجذبهم الأسماك الكبيرة الحجم تحت المياه، ويحرصون على تصويرها، لافتًا إلى أن غرفة السياحة والغوص، نظمت دورة تدريبية لجميع الغواصين، لتدريبهم على كيفية التعامل في حالة ظهور سمكة قرش، والإجراءات التي يجب أن يتبعها السائحون في حالة ظهوره، بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة البيئة.

وأضاف أن سياحة الغوص تعد أساس السياحة فى منتجعات خليج العقبة بشكل خاص، ومصدر الدخل الاقتصادي، كون السائحون يضعوها على قائمة برنامجهم السياحي، ويحرصون على ممارسة الغطس يوميًا.

وتم رصد سمكة قرش بالقرب من أحد الشواطئ بمنطقة اللايت هوس بمدينة دهب، وجرى غلق أنشطة السباحة لحين الانتهاء من عمليات تقييم الموقف.