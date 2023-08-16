أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات سهلة وغير مكلفة نقدم لكِ اليوم طريقة عمل المكدوس.



المقادير:

كيلوجرام من الباذنجان الأسود الصغير.

حبة من الفليفلة الحمراء مفرومة فرمًا ناعمًا.

كوب من الجوز المجروش.

ثلاثة سنون من الثوم المهروس.

رشة من الملح.

كوب من زيت الزيتون.



طريقة التحضير:

يسلق الباذنجان بعد إزالة عنقه، في قدرٍ من الماء المملّح لحوالي ربع ساعة، حتّى يطرى.

يعصر الباذنجان باليد قليلًا، ويصفّى للتخلّص من مائه.

يخلط الجوز مع الثوم والفليفلة مع إضافة القليل من الملح.

يشقّ وسط الباذنجان ويرش القليل من الملح، ثمّ تغلق الحبة، وتترك تتصافى في مصفاة لنهارٍ كامل.

يحشى الباذنجان بخليط الجوز المحضّر من الثوم والفليفلة والجوز، ثمّ يوضع في برطمانات ويغمر بزيت الزيتون.

يضاف زيت للباذنجان بعد كبسه، إن كانت كميّة الزيت عند تفقده قد قلّت، ليغمر من جديد.

يمكن تناول الباذنجان بعد يومين أو ثلاثة أيّام.