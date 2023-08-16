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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تحميل الركاب | توجيهات عاجلة بجنوب سيناء لمواجهة حوادث الطرق بشرم الشيخ

صدى البلد

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، إجراءات تلافي حوادث الطرق داخل مدينة شرم الشيخ، وخاصة طريق الشيخ زايد بشرم الشيخ، وضبط الحركة المرورية.


وأشار فودة - بحسب بيان للمحافظة - إلى أنه تم عرض أماكن تكرار الحوادث في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية وتوضيح أسباب تلك الحوادث وتم بحث وعرض الحلول التي يمكن تنفيذها فورًا للحد من تكرار الحوادث بتلك الأماكن خلال الفترة القادمة.


وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ عدة توجيهات في هذا الشأن منها عمل حاره انتظار لتحميل الركاب الخاصة بالسرفيس والميني باص التابع لشركات السياحة وذلك على يمين الطريق أمام مدخل منطقة الفنادق وذلك لمنع عبور المشاة للشارع بغرض ركوب السرفيس وتركيب أعمدة إنارة إضافية بالجزيرة الوسطى بطريق الشيخ زايد في الأماكن ضعيفة الرؤية وتركيب مطبات صوتية أمام مداخل الشوارع المتقاطعة مع طريق الشيخ زايد وطريق نبق الخلفي وتركيب أعمدة إنارة بالميدان أمام محطة الوقود المغلقة بطريق نبق الخلفي.


كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على إضاءة كافة الميادين بالمدينة وكذا أعمدة الإنارة قبل الميدان بمسافة 300 متر خلال فترة تطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتركيب أعمدة إضافية على مداخل المحاور العربية المتقاطعة مع طريق نبق الخلفي والطريق الدائري المدينة.


وشدد المحافظ، على سرعة تنفيذ كافة التوجيهات على أن يتم عرض الموقف بتقرير مصور يوم الاثنين القادم.
تجدر الإشارة إلى أنه حضر الاجتماع محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ونادر علام نائب رئيس المدينة وأحمد صلاح مدير المرور بالمحافظة وعدد من رؤساء القطاعات بالمدينة والمعنيين.

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