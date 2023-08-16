إذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة ومفيدة نقدم لكي طريقة عمل طاجن الكوسة باللحمة المفرومة

أولًا المكونات :

كوسة مقطعة إلى حلقات

لحمة مفرومة

نعناع مجفف

ثوم مفروم

عصير طماطم

ملح

فلفل أسود

سمنة

بصل

بهارات

جوزة الطيب

ثانيًا: طريقة تحضير طاجن الكوسة باللحمة المفرومة

1- قومى بتعصيج اللحمة المفرومة، من خلال إحضار وعاء وتسخينه جيدًا، ثم ضعى فيه ملعقتان كبيرتان من السمنة، ثم ضعى البصل المفروم وفصين ثوم مفرومين وقلبى جيدًا، حتى يحصلا على اللون الذهبى الفاتح، وقومى بإضافة اللحمة المفرومة والتوابل والملح، وانتظرى حتى تقترب من النضج.

2- فى وعاء آخر ضعى ملعقة من السمن مع البصل المفروم لتحضير الصلصة، وقلبى جيدًا حتى يأخذ اللون الذهبى، والآن ضعى عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود.

3- قبل أن تنضج الصلصلة، قومى بوضع شرائح أو حلقات الكوسة واتركيها بضعة دقائق، ثم ضيفى لها الثوم المفروم النئ والنعناع الجاف.

4- احضرى الطاجن، وضعى فيه الكوسة المطبوخة، ثم ضعى معها اللحمة المفرومة وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا معًا.

5- اشعلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وضعى الطاجن فيه لمدة 10 دقائق، ثم اشعلى الشواية حتى تأخذ الكوسة اللون المحمر المميز.

6 - تقدم الكوسة باللحمة المفرومة مع الأرز الأبيض بالشعرية.