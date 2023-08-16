رسميا.. أحمد حسن يكشف عرض الشباب السعودي لضم زيزو من الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تقارير صحفية تفيد بأن نادي الشباب السعودي يجهز عرضًا رسميًا للتعاقد مع ضم اللاعب زيزو.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"قناة الكأس القطرية: إدارة ‎الشباب السعودي قدمت عرضاً رسمياً لنظيرتها في نادي ‎الزمالك من أجل ضم زيزو هذا الصيف".

ويواجه زيزو أزمة مع الزمالك تتعلق بمستحقاته المتأخرة التي لم يتقاضها حتى الآن.



وذكرت قنوات “الكأس ” القطرية، أن إدارة نادي الشباب السعودي ستقدم عرضًا رسميًا لـ الزمالك، من أجل التعاقد معزيزو في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأوضح التقرير أن العرض المنتظر يأتي بعد التواصل مع والد اللاعب.

ويرتبط زيزو مع الزمالك بعقد حتى صيف 2025.