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إلهام أبو الفتح
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برلمان

المصريين الأحرار: الرئيس السيسى تبني الحوار الوطني لصالح المواطن والوطن

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أعرب حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ الشكر والعرفان لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الوطن العزيز ومن بينها رعايته الشاملة لكافة مُخرجات الحوار الوطني .

وقال الحزب في بيان صحفي ، إن الرئيس رسخ مفهوم عمليا للجمهورية الجديدة التي يّرنو إليها ويحلم بها المصريين وجمع كافة الأصوات والآراء علي طاولة واحدة تحت راية العلم وأولي اهتماما كبيرا بكافة ما يُثمر عن جلسات الحوار والمقترحات الرصينة والواقعية التي تخدم الدولة المصرية واحالها للجهات المختصة.


وأضاف «المصريين الأحرار» ، أن  الرئيس غايته دعم ركائز كل ما يبني الدولة المصرية الراهنة من واقع صورة الجمهورية الجديدة التي تحتوي كافة أبناءها وتتسع لآراء الجميع لطالما تخدم الوطن والمواطنين، وتعد خطوة ضمن خطوات رامية تغيير واجهة مصر الرائدة.

ويؤكد الحزب أن السيد الرئيس وعد فأوفي كالعادة ووسط انشغاله بافتتاح مشروعات قومية بمحافظة مطروح جاء إعلانه بتوجيه مُخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المُختصة وهو ما يمثل ردا قاطعاً علي أهل الشر.


واستطرد:« أن الرئيس حقق أسمي معاني التشاركية والتعاون وسط كافة تحركاته  ومنها الحوار الوطني الهادف زيادة الثراء إذ ما تجرد الجميع من المصالح الشخصية وبات علي نسق صاحب الدعوة غايته الوطن والمواطن فحسب».

الجمهورية الجديدة الدكتور عصام خليل الدولة المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين الأحرار

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