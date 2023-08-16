يا رب تلبس مستور | نجوى فؤاد توجه رسالة علنية لهذه الراقصة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، قائلة "معرفش راقصة اسمها حورية بس يارب تكون بتلبس مستور وليس عاريا، خاصة أن أغلب راقصات اليومين دول بيلبسوا عاري".

وقالت نجوى فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، "بتفائل بالفستان اللى كنت ارتديه مع الفنان عبد الحليم حافظ في اغنية "قولوله"، معلقة “الفنان عبد الحليم حافظ لا يعوض”.

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد، أن الفنانة نعيمة عاكف اعتبرها فنانة شاملة من غناء وتمثيل ورقص وايقاع، وكنت أتعلم منها.



بخير وبصحة جيدة

وأشارت نجوى فؤاد “كلمت أحد أفراد أسرة الزعيم عادل امام للاطمئنان على صحته، وبالفعل هو بخير وبصحة جيدة”.

