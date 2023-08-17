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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البيض فَقّس من الحر| فيديو يثير الجدل على السوشيال ميديا.. و"الأرصاد" تكشف مفاجأة عن الطقس

فيديو الكتاكيت مع
فيديو الكتاكيت مع البيض

الكتاكيت فقست من البيض.. في فيديو غريب من نوعه، ظهرت سيارة نقل متوقفة علي طريق الإسكندرية الصحراوي، مُحملة بعدد كبير من كراتين البيض التي يتم نقلها، ليظهر وسط البيض عدد من الكتاكيت الصغيرة بداخل الكراتين الخاصة بالبيض.

البيض فقس من الحر

 

ورصد أحد رواد السوشيال ميديا، خروج رأس كتكوت صغير من كرتونة البيض، في فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، أثناء وجود عدد كبير من كراتين البيض فوق سيارة النقل، وعلق صاحب الفيديو قائلًا: "البيض بيفقس من الحر".
 

وأثار فيديو الكتاكيت وسط البيض، جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعجب رواد السوشيال ميديا من الفيديو، وظهور الكتكوت علي رغم عدم تصديق الأمر، لينال الفيديو بعض التعليقات الساخرة والكوميدية.

 

وارجع صاحب الفيديو، سبب وجود الكتاكيت مع البيض، لاشتداد درجات الحرارة في الأيام الحالية من الطقس، ليرد عليه رواد السوشيال ميديا بعدم تصديق الوضع، وأن حجم الكتاكيت ليس صغيرًا لخروجهم في الحال من البيض.

@hesham.moustafa123 حراره الجو بطريق اسكندرية القاهرة الصحراوي ادي الي فقس البيض#محمود ♬ الصوت الأصلي - hesham.moustafa123


 

حالة الطقس يوم الخميس  

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتهطل أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

مفاجأة في حالة الطقس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس الساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد أمطارا رعدية في أماكن بجنوب سيناء قد تصل إلى حد السيول، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

 

حالة الطقس الآن على القاهرة 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يسود البلاد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما تشهد البلاد بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

سحب رعدية وسيول 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية على مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول. 

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

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