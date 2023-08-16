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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول البعثات المشاركة بكأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني

صدى البلد

وصلت إلى القاهرة، البعثات المشاركة ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني (رجال وسيدات)، والمقرر إقامتها على الصالة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 18 حتى 20 أغسطس الجاري.
وحرص مسؤولو الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، على توفير سبل الراحة والأمان للضيوف واستقبالهم بالشكل، الذي يليق باسم وسمعة وعراقة مصر.
ويشارك في البطولة 12 دولة وهي: مصر (البلد المضيف)، وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان. 
وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة؛ وهو ما ظهر مؤخرا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.
واضاف أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها في عام 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري على مستوى العالم.
وتابع: "بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة فيها".
واختتم "بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية، على أرض الكنانة، لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية".

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