السوشيال ميديا.. تحذير عاجل من تامر أمين لأولياء الأمور | لهذا السبب

وجه الإعلامي تامر أمين، تحذيرًا هامًا لأولياء الأمور، وللمواطنين من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام في الوقت الحالي، وخاصة تطبيق "تيك توك" خاصة في ظل ما يتم عليه في الفترة الأخيرة، وعلى رأسه بعض التحديات الكارثية والتي قد تؤدي بحياة المواطن، "مش عارف السوشيال ميديا هتروح بينا فين تاني الحقيقة".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تحدث أن مواقع التواصل الاجتماعي نعمة أنعم الله بها على المواطنين، ليكون هناك نافذة يستطيع من خلالها الشباب للخروج بإبداعات وتعليقات وأفكار جديدة وغيرها من الأفكار الإبداعية، ألا أنه يوجد جانب سييء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التطرف في الأفكار.

تامر أمين يتحدث عن تحديات التيك توك

وتابع تامر أمين، أنه وجد تحدي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على تيك توك وهو تحدي دوائي، إذ أن التحدي عبارة عن من هو الشخص الأقوى القادر على تناول حبوب وأقراص من دواء الباراستيمول، وهو أحد المسكنات المتواجدة في الصيدليات، "التحدي مين يقدر ياخد حبوب أكتر من التحدي ده فاللي يجيله غيبوبة ويقعد في المستشفى مدة أطول هو من يفوز بالتحدي".

وأشار إلى أن الفترة الماضية كان هناك بعض التحديات المؤذية والتي قد تم التحذير منها مثل تحدي الخنق، وتحدي "الشقلبة" وغيره من التحديات الشاذة التي تؤدي لمشاكل كثيرة، وقد تؤدي لوفاة المواطن، وكان قد حذر منها في وقتها.

وواصل تامر أمين، أن الكارثة الحقيقية أن بعض المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي تستجيب لهذه التحديات وهذه الأفكار وتبدأ في تجربتها، وهذه هي الكارثة الحقيقية، موضحا أنه ليس غريب أن يكون هناك بعض الأفكار الشاذة في المجتمع، ولكن الكارثي والغريب أن يتلطف هذه الأفكار ويستحسنها بعض المواطنين، ويبدأ في الاستجابة لها، وهو ما يقلق على عقلية المواطن وخاصة الشباب.

واستكمل تامر أمين: "إيه اللي ممكن يكون عجبك في الفكرة الملعونة دي، يعني إيه اللي يقعد أكتر عدد أيام في المستشفى من غير ما يموت، ويقعدوا يتخانقوا على ده، فين النجاح أو التحدي في ده، انت بتخلي إنسان يغامر بصحته ويخاطر بيها، وصحة الإنسان مش ملكه، لأن دي نعمة وهبها الله للإنسان".