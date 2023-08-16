عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حسان النعماني: الرئيس السيسي حريص على ضمان حقوق ذوي القدرات الخاصة

صدى البلد

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم، على ضمان حقوق فئة ذوي القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، من خلال تقديم خدمات حقيقية لهم ‏ودمجهم في المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله.
جاء ذلك اليوم، خلال حفل تخريج الدفعة 18 من الطلاب ذوي الإعاقة بمركز "نور البصيرة" بالجامعة وعددهم 35 طالباً وطالبة من الكليات المختلفة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.
وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة وتلبية حقهم الإنساني في تلقي التعليم بجودة وكفاءة كحق أصيل يتساوى فيه الجميع، ودعمهم بشتى السبل والوسائل المتاحة للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الخريجين وأولياء أمورهم، والذين استطاعوا أن يصلوا بأبنائهم لهذا اليوم، والذي يمثل حصاد جهود متواصلة لطلاب متميزين لديهم درجه عالية من الطموح والإرادة من أجل تحقيق اهدافهم، متمنياً لهم استمرار مسيرتهم التعليمية لاستكمال دراستهم العليا في ذات التخصص.
وأشاد النعماني، بدور الدولة المصرية، التي لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة مع زملائهم في مختلف الأنشطة والمشاركات الطلابية، كما تلتزم بوضع الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية الداعمة لهم والمتناسبة مع اعاقاتهم المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

تتجاوز الـ 50 درجة.. دولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

بعد انتقاله لـ الهلال السعودي | اعتراف رسمي من برشلونة يخص نيمار

بـ147 مليون دولار.. المفوضية الأوروبية تعلن عن تمويل أوكرانيا ومولدوفا

مليون جنيه ترضية | نجم الزمالك يعلن مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الفريق

الإتحاد الأوروبي يطالب أطراف الصراع في ليبيا بضبط النفس ووقف العنف

السوشيال ميديا.. تحذير عاجل من تامر أمين لأولياء الأمور | لهذا السبب

الإفتاء: غدًا الخميس أول أيام شهر صفر 1445هـ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

بخصر منحوت .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها في الساحل |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

فيديو

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ