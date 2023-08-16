مليون جنيه ترضية | نجم الزمالك يعلن مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الفريق

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق عن حقيقة قرب رحيل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك جلسة جمعت زيزو و مجلس الإدارة من أجل الحديث عن مستحقاته المتأخرة.

واضاف السيد أن الزمالك صرف لـ زيزو مليون جنيه كنوع من “الترضية ” بسبب مستحقاته المتأخرة مشددا أن اللاعب طالب بالحصول علي جميع مستحقاته المتأخرة طوال الفترة الماضية.

وتابع أن اللاعب يقدم كل ما لديه للزمالك ولم يدخر اي مجهود لخدمة الفريق.