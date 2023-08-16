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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تصنيف شنغهاي.. جامعة بني سويف الخامسة محليا ومن بين أفضل ألف عالميا

تصنيف شنغهاي
تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول  الجامعة على المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف شنغهاي هذا العام ، و على المركز من ٩٠١_١٠٠٠ على مستوى العالم حيث يعتبر التصنيف الصيني (ARWU) هو الاعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لقائمة الانجازات التي يحققها أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، موجها لهم الشكر والثناء لإخلاصهم وتفانيهم في مجال العمل البحثي، بما يسهم وبشكل ملحوظ في زيادة التصنيف الدولي للجامعة واعتبارها واحدة من أهم الجامعات المصرية في الداخل والخارج. 

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وأضافت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، ان تصنيف شنغهاي يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسيه تتمثل في عدد الابحاث المنشوره في مجلات الربع الاول(Q1)،  ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع،  ونسبة الابحاث المنشوره بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الابحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دوليه في هذا المجال.

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