تهديد للأمن الغذائي العالمي.. زيلينسكي يحذر من الهجمات الروسية على الموانئ

ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بالضربات الروسية على موانئ بلاده باعتبارها تهديدًا للأمن الغذائي العالمي، وذلك بعد ليلة أخرى من الهجمات.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال زيلينسكي في خطابه اليومي إن روسيا استهدفت "البنية التحتية التي تضمن ليس فقط أمننا الغذائي العالمي ولكن أيضا أمننا الغذائي العالمي المشترك".

وأضاف أن “كل هجوم روسي عليها يمثل ضربة لأسعار الغذاء العالمية، وضربة للاستقرار الاجتماعي والسياسي في أفريقيا وآسيا”.

وأعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا هاجمت منشآتها لتخزين الحبوب خلال الليل، لكن سفينة حاويات غادرت ميناء أوديسا على البحر الأسود، رغم تهديد موسكو باستهداف الشحن بعد أن تخلت عن اتفاق تصدير.

وقال مسئولون أوكرانيون إن الضربات الجوية التي وقعت خلال الليل دمرت الصوامع والمخازن في ريني على نهر الدانوب، وهو طريق حيوي في زمن الحرب لصادرات المواد الغذائية.

ونشروا صورا لمرافق تخزين مدمرة وأكوام من الحبوب المتناثرة وعباد الشمس.