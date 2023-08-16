حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على معيذر بافتتاح الدوري القطري

قص فريق الوكرة والذي يلعب لصفوفه حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق شريط افتتاح الموسم الجديد لبطولة الدوري القطري، بالفوز على معيذر، بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى للمسابقة.

محمد بن يطو افتتح التسجيل لـ الوكرة في الدقيقة 45، أعقبه أيوب أسال بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل بالشوط الأول.

وعاد أسال ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72، مؤكدًا انتصار الوكرة.

وشارك حمدي فتحي في المباراة بشكل أساسي مع الوكرة، حيث لعب 90 دقيقة في أولى مبارياته الرسمية بقميص فريقه الجديد.

وانضم حمدي فتحي إلى الوكرة قادمًا من الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.