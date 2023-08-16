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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول زيارة لخريجي الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة لـ هيئة المواد النووية |صور

صدى البلد

استقبلت هيئة المواد النووية اليوم الأربعاء 9-8-2023 خريجي الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية والذين انضموا الى قافلة العمل بالمشروع النووي المصري فور تخرجهم بتعينهم بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 حيث استهلت الزيارة بترحيب  الدكتور حامد ميرة رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية بهم, ومرافقتهم وفريق عمل الهيئة في جولة للتعريف بدور هيئة المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية، وشرح  دور الهيئة وقطاعاتها المختلفة.

وفي ختام الزيارة، اصطحب فريق العمل بالهيئة خريجي المدرسة من موظفي هيئة المحطات النووية إلى معامل الهيئة وتم شرح بعض اختصاصات الهيئة ومنها إجراءات المسح الشامل لتحديد المناطق ذات الإمكانيات في الخامات الذرية إجراء البحوث والدراسات والتجارب للكشف والتنقيب عن الخامات ذات الأهمية في الطاقة النووية واستخراج الخامات الذرية وتصنيعها وإعدادها للتصدير وتنظيم تداولها واستيرادها وتصديرها واستخداماتها. 

كما أكد  الدكتور رئيس هيئة المواد النووية، على تخصيص الهيئة جزء من الزيارة لاطلاع الطلاب على المشروعات القومية التي تزخر بها مصر الآن، و دور الهيئات الوطنية في المشاركة في هذه المشروعات.

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