جامعة سلمان الدولية تتفاعل وتخدم مجتمع جنوب سيناء.. وعيادات طبية مجانية بالطور

قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء إن جامعة سلمان الدولية جامعة من الجيل الرابع التي تتفاعل بشكل وثيق بالبيئة والمجتمع المحيط بها وتحدث قيمة مضافة في الإنتاج والتوعية وتساعد علي تقديم منتج جيد يرفع شعار " صنع في مصر ".



مشيرا إلي الجامعة شاركت في قمة المناخ الماضية وكان لها شكل فعال ومؤثر واضاف رئيس الجامعة كلية السياحة والضيافة بها فندق ومطبخ وامكانيات فندقية وامكانيات للتدريب ولابد التعاون مع محافظة جنوب سيناء والجهات المختصة بالسياحة والفنادق لتدريب العالمين بشكل الزامي للارتقاء بمستوي الضيافة والخدمة السياحية مشيرا إلي إن الجامعة لا تريد ربح مجرد رسوم لتدريب العاملين .



وأوضح رئيس الجامعة إنه جامعة الملك سلمان وقعت بروتوكول تعاون وشراكة مع كبري جامعة النمسا " اي ام سي " والتي لها سمعة طيبة في مجال التوظيف والعلوم التطبيقية و تخرج منها مشاهير النمسا .



وأعلن رئيس جامعة الملك سلمان الدولية انه خلال العام الدراسي القادم سوف يتم فتح ١٢ عيادة خارجية لاهالي طور سيناء بإشراف دكتور كان مديرا لمستشفي عين شمس التخصصي مشيرا إلي إن كلية طب جامعة سلمان الدولية من افضل الكليات علي مستوي مصر مشيرا إلي إنه سوف يتم ايضا تجهيز غرفة عمليات وغرفتين إفاقة وسوف تكون مجانا نهارا و رسوم بسيطة ليلا واضاف رئيس الجامعة إنه سوف يتم العمل في البداية بحرص شديد .



وتابع رئيس جامعة الملك سلمان الدولية ان الجامعة كان لها رؤية بالارتباط بالمجتمع في فرع راس سدر حيث وجود كلية الصيدلة وبها ٢٥ معمل مع الزراعات الصحراوية حيث تم إنشاء مزرعة مساحتها ٧٥ فدان مقسمة إلي الزراعات الصحراوية ومزرعة للماشية و الأغنام للطب البيطري علاوة علي انه سوف يتم زراعة النباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها جنوب سيناء وخاصة سانت كاترين لإجراء الأبحاث عليها واضاف رئيس جامعة سلمان تم مد فرع راس سدر بالغاز الطبيعي وحفر آبار لزراعة الزيتون و الجوجوبا والمحاصيل التي تزرع في راس سدر لخدمة المزارعين بالإرشاد الزراعي والأبحاث العلمية مشيرا و توزيع كليات جامعة سلمان بتوازن لاحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة .



وأضاف أن وجود كلية العلوم الأساسية ضرورة لكل كليات الجامعة فهي التي تدرس العلوم الأساسية التي تحتاجها معظم الكليات ومن بينها " كمياء البترول " وهي من متطلبات سوق العمل .





جامعة سلمان

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