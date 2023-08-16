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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب: استجابة الرئيس للحوار الوطني تزيد الثقة بمخرجاته لتحقيق آمال المواطنين

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

ثمن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بالاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها.

وأضاف فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي يتابع بإهتمام شديد المخرجات التوصيات التي يتم مناقشتها وصياغتها في جلسات الحوار الوطني، تؤكد لنا حرصه الدائم علي الصالح العام وتحقيق طموحات كافة المواطنين، كما أنه تؤكد جدية الحوار الوطني وتزيد من الثقة في مخرجاته لتحقيق آمال المواطنين.

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن صياغة مقترحات توصيات الحوار الوطني اعتمدت على آراء متخصصين وخبراء ومعنيين من أجل ضمان فاعلية تنفيذ الحلول والرؤى التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات النقاشية التي تناولت العديد من الملفات والتحديات خلال الأشهر الماضية، لافتا إلي أن لجنة الشباب في الحوار الوطني رصدت جميع توصيات الشباب وسوف يتم صياغتها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

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