مبعوث الأمم المتحدة : نطالب بوقف دعوات التصعيد في اليمن

قال هانس جروندبرج، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إن سوء الأوضاع الاقتصادية يفتح الباب أمام تصاعد حدة التطرف باليمن، مطالبة بوقف الدعوات إلى التصعيد في هذا البلد.

وطالب جروندبرج، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع باليمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بضرورة التمسك بوقف إطلاق النار وجعله مستداما في اليمن.

وتابع: "مكتبي يعمل على دعوة طرفي الأزمة للاجتماع لبناء الثقة والتحرك نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة، يساورني القلق من التقارير عن ازدياد أنشطة المتطرفين في الفترة الأخيرة بمحافظتي أبين وشبوة".

إزالة النفط من خزان

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، طرفي الأزمة للامتناع عن التصعيد الخطابي ولاستخدام قنوات الحوار التي أقيمت بموجب الهدنة، وذكر أن إزالة النفط من خزان "صافر" إلى ناقلة بديلة منع وقوع كارثة إنسانية وبيئية.