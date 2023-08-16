إشادة حزبية باستجابة السيسي لمخرجات الحوار الوطنى| رسّخ مفهوم كل الأصوات والآراء

الأحزاب السياسية عن إهتمام الرئيس السيسيى بمخرجات الحوار الوطنى:

المصريين الأحرار: الرئيس السيسى تبني الحوار الوطني لصالح المواطن والوطن

حزب المستقلين الجدد: استجابة الرئيس هى خير رد علي المشككين

حزب حماة الوطن: استجابة الرئيس تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية

ثمن عدد من الأحزاب السياسية إعلان الرئيس السيسي اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالته للتوصيات الصادرة عنه إلي الجهات المعنية للعمل علي تنفيذها، مؤكدين أن الرئيس غايته دعم ركائز كل ما يبني الدولة المصرية الراهنة من واقع صورة الجمهورية الجديدة التي تحتوي كافة أبناءها وتتسع لآراء الجميع لطالما تخدم الوطن والمواطنين، وتعد خطوة ضمن خطوات رامية تغيير واجهة مصر الرائدة.

فى البداية، أعرب حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ الشكر والعرفان لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الوطن العزيز ومن بينها رعايته الشاملة لكافة مُخرجات الحوار الوطني .

وقال الحزب في بيان صحفي ، إن الرئيس رسخ مفهوم عمليا للجمهورية الجديدة التي يّرنو إليها ويحلم بها المصريين وجمع كافة الأصوات والآراء علي طاولة واحدة تحت راية العلم وأولي اهتماما كبيرا بكافة ما يُثمر عن جلسات الحوار والمقترحات الرصينة والواقعية التي تخدم الدولة المصرية واحالها للجهات المختصة.



وأضاف «المصريين الأحرار» ، أن الرئيس غايته دعم ركائز كل ما يبني الدولة المصرية الراهنة من واقع صورة الجمهورية الجديدة التي تحتوي كافة أبناءها وتتسع لآراء الجميع لطالما تخدم الوطن والمواطنين، وتعد خطوة ضمن خطوات رامية تغيير واجهة مصر الرائدة.

ويؤكد الحزب أن الرئيس وعد فأوفي كالعادة ووسط انشغاله بافتتاح مشروعات قومية بمحافظة مطروح جاء إعلانه بتوجيه مُخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المُختصة وهو ما يمثل ردا قاطعاً علي أهل الشر.

واستطرد:« أن الرئيس حقق أسمي معاني التشاركية والتعاون وسط كافة تحركاته ومنها الحوار الوطني الهادف زيادة الثراء إذ ما تجرد الجميع من المصالح الشخصية وبات علي نسق صاحب الدعوة غايته الوطن والمواطن فحسب».

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تلقيه مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يؤكد على تنفيذ ما وعد به الرئيس السيسي من الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني طبقا للصلاحيات الدستورية والقانونية.

تحديد أولويات العمل الوطني



وأكد الحزب أن الحوار الوطني بما انتهي إليه من مخرجات يؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح في تحديد أولويات العمل الوطني بناءا علي دعوة الرئيس.

وثمن الحزب ما وجه به الرئيس من شكر وامتنان لكافة المشاركين في الحوار الوطني حيث انه يمثل دفعة قوية لادارة الحوار ولجانه والمشاركين في الاستمرار بجهد أكبر لاستكمال باقي الملفات والقضايا المطروحة.

ورأى حزب المستقلين الجدد، أن استجابة الرئيس هى خير رد علي كل المشككين بشأن جدية وجدوي الحوار عند بدايته .

كما، توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها.

وأكد الحزب أن قرار الرئيس اليوم، يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع كافة القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.

إن المتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.

وبعد الوصول إلى هذه المرحلة من النتائج الإيجابية للحوار الوطني وتوجيه الرئيس من خلال صلاحياته القانونية والدستورية، لبحث آليات التعامل معها، فإن حزب حماة الوطن، يؤكد أن الحوار حقق نجاحا كبيرا لصالح الوطن والمواطنين.