هل يسافر الصوت عبر الفراغ؟.. نتيجة صادمة لعلماء الفيزياء

يسافر الصوت عبر الفراغ، تلك كانت اخر دراسة استخلصها علماء الفيزياء مؤخرا.

وبحسب موقع سينس اليرت، أن النتائج التي توصل إليها العلماء تمثل أول دليل دامغ على وجود نفق صوتي كامل في الفراغ.

ويجب فصل الكائنات عن طريق فجوة أصغر من الطول الموجي للصوت الذي نريد إرساله

ومن أجل الانتشار، يتطلب الصوت وسيطًا للتنقل خلاله. حيث يتولد الصوت عن طريق الاهتزازات، ما يؤدي إلى اهتزاز الذرات والجزيئات الموجودة في الوسط؛ هذا الاهتزاز ينتقل إلى الجسيمات المجاورة. إذ نشعر بهذه الاهتزازات عبر غشاء حساس في آذاننا. وان الفراغ المثالي هو الغياب التام للوسيط.

فإذا وضعت ضغطًا ميكانيكيًا على بلورة فسوف ينتج عنها مجال كهربائي. وإذا عرّضت البلورة إلى مجال كهربائي، فسوف تتشوه البلورة، وهذا ما يعرف بالتأثير الكهروإجهادي العكسي، إذ يؤدي اهتزاز الصوت إلى إجهاد ميكانيكي.

وباستخدام أكسيد الزنك كبلورات كهرضغطية، وجد “زينغ” و"ماسيلتا"، أن البلورة يمكنها تحويل هذا الضغط إلى مجال كهربائي إذا تم استيفاء شروط معينة، وإذا كانت هناك بلورة ثانية ضمن النطاق الأول، فيمكنها تحويل الطاقة الكهربائية مرة أخرى إلى طاقة ميكانيكية.