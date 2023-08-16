حملات مكثفة لرفع إشغالات المحال والمقاهي والباعة الجائلين بالأحياء الجنوبية للقاهرة

شنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة اليوم /الأربعاء/، حملات موسعة في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة؛ لرفع إشغالات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.



وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المعادي ودار السلام وحلوان والمعصرة ومصر القديمة، في رفع أشكال الاشغالات والتعدي من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة في ذلك.



وفي هذا الاطار، قام حي حلوان - بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي، وبمعاونة القوات الشرطية والمتابعة الميدانية والاشغالات والأجهزة المعنية - بحملة إشغالات مكبرة تمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان والشوارع المحيطة بها، والتي تعيق حركة رواد المترو، كما تم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع.



وبناء على الشكوى الواردة للقضاء على الاشغالات والمخالفات، قام طارق بحيرى رئيس حى المعادى بالتوجيه بشن حملة مكثفة بالتعاون مع ادارة المحلات والمتابعة الميدانية والإشغالات على شارع الخمسين وشارع الزهراء الرئيسي وميدان الجراند مول والنهضة ودجلة وشارع 233 وميدان فيكتوريا وشارع 216؛ حيث جرى رفع وإزالة جميع الإشغالات.



وفي حي المعصرة، جرى تنفيذ حملات مكبرة - بتعليمات من اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات - لرفع الإشغالات من منطقة المعصرة المحطة، والتعديات الموجودة بالطريق العام وتم إيداعها بمخازن الحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وقامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة - بقيادة المهندس أيمن السعيد رئيس الحي - بشن حملات لرفع الإشغالات بالتعاون مع المتابعة الميدانية، والإشغالات حيث جرى تنفيذ حملة بشارع المنيل، ومحيط القصر العيني، وأمام كازينو المعمورة؛ لرفع الإشغالات والتعديات مع تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.



كما قامت الاجهزة التنفيذية بحي دار السلام - برئاسة اللواء عبد التواب محمد - بتنفيذ حملة لرفع جميع الاشغالات الموجودة بشارع الفيوم مع المتابعة الميدانية المستمرة؛ للوقوف على آخر المستجدات وإزالة الاشغالات، أولا بأول.