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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

27 مليون جنيه .. اعرف قيمة المزاد العلني بسوهاج الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن خطة الجهاز لطرح محلات تجارية، والإعلان بالجرائد الرسمية عن بيع محلات تجارية ووحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني.

وكان اليوم الإثنين الماضي أولى جلسات المزاد العلني لبيع المحلات التجارية والوحدات الإدارية والمهنية داخل مدينة سوهاج الجديدة، وكان قد أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه بلغ قيمة إجمالي المزاد 27 مليون و300 ألف جنيهًا.

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كما جاءت الأماكن المطروحة كالآتي:" 2 محل وصيدلية بالسوق، 3 محال بمنطقة 21 عمارة المنفذة عن طريق الجهاز"، وتم ترسية محل رقم1 بنشاط صيدلية بسعر 300 ألف جنيه، للمتر بمساحة 30.70م، ومحل رقم 22 بنشاط سوبر ماركت  بسعر 172 ألف جنيه للمتر بمساحة 30.55م، ومحل رقم 3 بنشاط مستحضرات طبيه بسعر 190 ألف جنيه للمتر بمساحة 33م.

وتم بيع 2 محل بسوق منطقة أبنى بيتك 3 منفذ عن طريق الجهاز وتم ترسية محل رقم 6 بنشاط كافتريا بمبلغ 102 ألف جنيه، للمتر بمساحة 33 م ،ومحل رقم  7 بنشاط سوبر ماركت بمبلغ 90 ألف جنيه للمتر بمساحة 33م.

واضاف رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة بأنه تم بيع وحدات مهنية وإدارية بسوق منطقة 138، وتم ترسية الوحدة رقم 4 بنشاط مكتب مقاولات بسعر 25.200 ج للمتر بمساحة 33م، وتم بيع وحدات إدارية بسوق ابنى بيتك مرحلة أولى.

ووحدة مهنية وإدارية رقم 13 بنشاط مكتب مقاولات عامه بسعر 23.600 جنيه للمتر بمساحة 33 متر، ووحده مهنية و إداريه رقم 17 بنشاط مقاولات عامه بسعر 27.500 جنيه للمتر بمساحة 33 متر، وتم بيع كانتين داخل الجهاز بمساحه 18 متر بنظام حق الانتفاع لمده 3 سنوات بسعر 305.000 جنيه. السنه مع زيادة 10% سنويًا.

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