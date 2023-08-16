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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عسكري مهم من أمريكا بشأن قواتها النووية بعد انتهاء معاهدة ستارت

البنتاجون
البنتاجون

قال قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية “ستراتكوم”، أنتوني كوتون، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس مسألة تزويد قواتها النووية بالجنود بعد انتهاء معاهدة الأسلحة النووية “ستارت في عام 2026.

وقال كوتون: "أود أن أقول إن القيادة تدرس هذا الأمر في الوقت الحالي، في محاولة لفهم ما إذا كانت لدينا قوات كافية ومواءمتها الصحيحة للتعامل مع التحديات التي سنواجهها".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا تتبادل بين الحين والآخر التقييمات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة الحد من التسلح، لكن لا يوجد شيء جديد على هذا المسار.

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وأوضح ريابكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "نحن نتبادل التقييمات معهم من وقت لآخر. ولكن لا توجد عناصر جديدة. فـ الولايات المتحدة هي التي قطعت حوارًا منتظمًا ومنهجيًا حول الاستقرار الاستراتيجي، وتحولت إلى دعوات فارغة ومنفصلة تمامًا عن الواقع لنا من حيث العودة إلى معاهدة ستارت الجديدة ومواضيع أخرى".

روسيا الولايات المتحدة

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