الأسهم الأمريكية تهوي بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

تراجعت بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك المركزي منقسمون حول الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم الأخير.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.07٪ عند 4434.69 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.36٪ إلى 13581.69 نقطة، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط بنسبة 0.06٪ إلى 34966.33 نقطة.

ومع ذلك، أظهر المحضر أن معظم صانعي السياسة استمروا في إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم.

وقال مايك رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في “جلينميد”: “لقد شهدنا مسيرة لا تصدق حتى الآن. لقد خالف هذا حقا كل التوقعات لرد فعل هبوطي على الركود حتى الآن هذا العام. بدأ القليل من الزخم في الخروج من هذا الارتفاع”.

وأضاف: “بدأ المستثمرون في إلقاء نظرة أكثر واقعية على الصورة الاقتصادية هنا”.