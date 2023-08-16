عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسهم الأمريكية تهوي بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت

تراجعت بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك المركزي منقسمون حول الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم الأخير.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.07٪ عند 4434.69 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.36٪ إلى 13581.69 نقطة، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط بنسبة 0.06٪ إلى 34966.33 نقطة.

ومع ذلك، أظهر المحضر أن معظم صانعي السياسة استمروا في إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم.

وقال مايك رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في “جلينميد”: “لقد شهدنا مسيرة لا تصدق حتى الآن. لقد خالف هذا حقا كل التوقعات لرد فعل هبوطي على الركود حتى الآن هذا العام. بدأ القليل من الزخم في الخروج من هذا الارتفاع”.

تحذيرات مقلقة .. انقسام مسئولي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض أسواق وول ستريت ومخاوف من الاقتصاد الصيني

وأضاف: “بدأ المستثمرون في إلقاء نظرة أكثر واقعية على الصورة الاقتصادية هنا”.

الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بورصة وول ستريت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

تنسيق الكليات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50%

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

تحذيرات مقلقة .. انقسام مسئولي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

تنبيهات مهمة .. بيان عاجل من التعليم السعودية بشأن مواعيد بدء الدراسة

المصيدة الروسية .. الجيش الأوكراني يسقط في فخ مميت

وهم .. رئيس فرنسا السابق يصدم أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في قمة بريكس

هجوم أوكرانيا المضاد يحقق اختراقًا زيلينسكي في أشد الحاجة إليه

الكشف عن خطة الغرب لضرب روسيا

أضرار القنبلة على أولد ترافورد.. عرض صور إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية لأول مرة

ترشيحاتنا

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

بعد رصده في الكويت.. تصريحات مهمة من الصحة السعودية بشأن متحور EG.5

وكيل محمد شريف يحسم جدل انتقاله إلى الزمالك

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

الأزهر تتصدر أعلى سبع جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ