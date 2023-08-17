بعد وفاة مواطنة.. استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه صدر قرار باستدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي وسط الإسكندرية.

تولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر محمد هنيدي – وكيل أول النيابة، الآتي

أولًا: تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، وتكليفها بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله

الجدير بالذكر أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية" التابعة لقسم باب شرق، والذي انهار يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣