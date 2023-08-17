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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القيادة البطيئة على الطريق تعرضك لعقوبة كبيرة.. تفاصيل

صدى البلد

يقوم بعض الأشخاص بمخالفة قوانين المرور وقيادة السيارة بسرعة زائدة وبدون اتباع وسائل الأمان المنصوص عليها وهناك من يقود ببطأ شديد مما يعرضه لعقوبات رادعة  أيضا نص عليها القانون 

ونرصد في السطور التالية أبرز العقوبات الواردة بقانون المرور الجديد

الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
 

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.

 

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