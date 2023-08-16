صريع و 6 جرحى في قصف روسي على دنيبروبتروفسك الأوكرانية

قال مسؤول عسكري أوكراني محلي إن أحد المدنيين قُتلوا وأصيب ستة بجروح نتيجة للقصف الروسي في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا يوم الأربعاء.

وأغلب الخسائر في منطقة ميزخيسفكي ، التي تبلغ مساحتها حوالي 160 كم (99 ميلًا) من مدينة دنيبرو وحدود منطقة دونيتسك، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال سيرهي ليزاك ، رئيس إدارة منطقة دنيبروبتروفسك ، إن ثلاث حرائق اندلعت ، والتي انطفأها رجال الإنقاذ بالفعل، وأن تضررت مؤسسة زراعية ومؤسسة تعليمية و 49 منزلًا خاصًا وسيارات.

قال ميكولا لوكاشوك ، رئيس مجلس منطقة دنيبروبتروفسك ، إن الشخص الذي قُتل كان رجلاً يبلغ من العمر 18 عامًا ، وكان من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر عامين.

وتم إشراك حافلتين للإخلاء من مجتمع القرية ، وتم إخلاء 12 شخصًا من منطقة الخطر.



وقالت ليزاك إن القوات الروسية صدقت أيضًا مجتمع نيكوبول ومارهانيتس بالمدفعية الثقيلة.

كما أصيب رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، تلقى صدمة جرح شظايا، وتم نقله إلى المستشفى في حالة معتدلة.

وقال إن المقاهي ، أكثر من عشرة مباني سكنية وغيرها من المباني والسيارات وخطوط الطاقة قد تضررت. وقال إنه تم تحطيم أربعين لوحة شمسية.