عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صريع و 6 جرحى في قصف روسي على دنيبروبتروفسك الأوكرانية

صدى البلد

قال مسؤول عسكري أوكراني محلي إن أحد المدنيين قُتلوا وأصيب ستة بجروح نتيجة للقصف الروسي في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا يوم الأربعاء.

وأغلب الخسائر في منطقة ميزخيسفكي ، التي تبلغ مساحتها حوالي 160 كم (99 ميلًا) من مدينة دنيبرو وحدود منطقة دونيتسك، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال سيرهي ليزاك ، رئيس إدارة منطقة دنيبروبتروفسك ، إن ثلاث حرائق اندلعت ، والتي انطفأها رجال الإنقاذ بالفعل، وأن تضررت مؤسسة زراعية ومؤسسة تعليمية و 49 منزلًا خاصًا وسيارات.

قال ميكولا لوكاشوك ، رئيس مجلس منطقة دنيبروبتروفسك ، إن الشخص الذي قُتل كان رجلاً يبلغ من العمر 18 عامًا ، وكان من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر عامين.

وتم إشراك حافلتين للإخلاء من مجتمع القرية ، وتم إخلاء 12 شخصًا من منطقة الخطر.


وقالت ليزاك إن القوات الروسية صدقت أيضًا مجتمع نيكوبول ومارهانيتس بالمدفعية الثقيلة.

كما أصيب رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، تلقى صدمة جرح شظايا، وتم نقله إلى المستشفى في حالة معتدلة.

وقال إن المقاهي ، أكثر من عشرة مباني سكنية وغيرها من المباني والسيارات وخطوط الطاقة قد تضررت. وقال إنه تم تحطيم أربعين لوحة شمسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

تنسيق الكليات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50%

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

إيكواس تدين بشدة إنهاء حياة الجنود في النيجر

البيت الأبيض: لا حاجة لنشر قوات أمريكية على الحدود البيلاروسية الليتوانية

إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن الجندي المحتجز في كوريا الشمالية

بيان عاجل من الهجرة الدولية بشأن ضحايا غرق قارب قبالة الرأس الأخضر

لدعمها حزب الله.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمة السلام الأخضر اللبنانية

مجموعة فاجنر الخاصة تسجل كمنظمة "تعليمية" في بيلاروسيا.. ما القصة؟

بـ147 مليون دولار.. المفوضية الأوروبية تعلن عن تمويل أوكرانيا ومولدوفا

تراجع أسواق الأسهم الأوروبية وسط مخاوف متزايدة من الصين

ترشيحاتنا

إعلامي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع المهاجم الغيني زينهو جانو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

بعد رصده في الكويت.. تصريحات مهمة من الصحة السعودية بشأن متحور EG.5

وكيل محمد شريف يحسم جدل انتقاله إلى الزمالك

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ