الأهلي يكرم فريق سيدات التنس بعد التتويج بالدوري

أقام النداي الأهلي مساء اليوم /الأربعاء/ حفلا لتكريم الفريق الأول للتنس الأرضي (سيدات)، بعد حصوله على بطولة الدوري العام موسم 2023، بعدما قدم مستويات مميزة للغاية على مدار الموسم، ونجح في تحقيق نتائج جيدة خلال المباريات التي خاضها في مشواره ببطولة الدوري.

أقيم حفل التتويج على ملاعب التنس الأرضي بمقر النادي بالجزيرة، بحضور محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على تكريم لاعبات الفريق ومنحهن شهادات تقديرية، وعبر الغزاوي عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق وحصد لقب بطولة الدوري، مؤكدا ثقته في لاعبات تنس الأهلي، وأنهن يسعين دائمًا لحصد الألقاب والوقوف على منصات التتويج، وأشاد كذلك بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني على مدار الموسم.

وتوج فريق سيدات الأهلي بلقب البطولة بعد الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 5-1، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما منذ أيام.

ومثل الفريق في بطولة الدوري كل من: ياسمين عزت، ولميس الحسيني، وكنوز فؤاد، وداليا شريف، ونور شافعي، وجيرمين شريف، ورنا شريف، ومريم الطويل، ومريم جبر، وفرح هيثم، وريناد مأمون، وشهد عصام، وبسملة أبو طالب، وروان شريف، وندى الحسيني، وليلى طلعت، ونورا بهاء، وحبيبة هاني.

ويقود جهاز التنس الأرضي بالأهلي طارق صبحي رئيس الجهاز، وأحمد طارق نائبا، ومحمود عبد المبدي مديرا فنيّا، ويمنى حشيش مدربا عاما للسيدات، وأحمد اللبودي مديرا إداريا.