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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشبيلية يتقدم بهدف على مانشستر سيتي بالشوط الأول في كأس السوبر الأوروبي

صدى البلد

تقدم فريق إشبيلية بهدف نظيف على نظيره مانشستر سيتي، في الشوط الأول، في إطار نهائي كأس السوبر الأوروبي.


وجاء هدف إشبيلية عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 25.


وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:


حراسة المرمى: ياسين بونو


خط الدفاع: خيسوس نافاس – لويك باد – نيمانيا جوديلج – ماركوس أكونيا


خط الوسط: خوان جوردان – إيفان راكيتيتش – أوليفر توريس


خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس – إريك لاميلا – يوسف النصيري


وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:


في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش


خط الدفاع: كايل ووكر - جوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ناثان آكي


خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين


خط الهجوم: كول بالمر - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

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