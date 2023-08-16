اللواء سمير فرج: الأزمة الليبية  تنتهي في حالة وجود رئيس وزراء محايد

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ان انتهاء الازمة الليبية يكمن في وجود رئيس وزراء محايد للسيطرة على الانقسام الليبي، و انتخابات رئاسية وبرلمانية ، وضع دستور جديد .

سمير فرج: الأوضاع في ليبيا من الصعب أن تتحسن

وحمل "فرج" في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc مسؤولية الاشتباكات المسلحة في ليبيا وسقوط عشرات الضحايا،الي قوات المرزقة ونهبهم لاموال الشعب الليبيي، لافتا الي أن الانقصام في ليبيا بدأ برحيل الرئيس معمر القذافي، واصبح هناك حكومتان احداهما غرب ليبيا واخرى في شرق ليبيا، فضلا عن 20 الف مرتزقة من شمال سوريا، وقوات اجنبية تركيا.

وأضاف أن الاوضاع في ليبيا يصعب ان تتحسن لانه لو تمت الانتخابات لابد من ان يكون هناك رئيس وزراء محايد، ولن يتم ذلك الا بتنحي رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة.