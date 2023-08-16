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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي: التنظيم السري دعم جماعات جهادية لا تحمل اسم الإخوان

ثروت الخرباوي، المفكر
ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي

استكمل ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، توثيق شهادته على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية.


وقال الخرباوي خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن بعد خروجمصطفى مشهور مرشد الإخوان من السجن عقد اجتماعًا مع قيادات التنظيم السري للجماعة.
وأضاف أن مشهور أراد تأسيس تنظيمات جهادية لا تحمل اسم الجماعة، بسبب أن الاغتيالات التي نفذها التنظيم السري أصابت الإخوان في المجال العام بأضرار عديدة.
وتابع: "لذلك قرروا خلال هذا الاجتماع تأسيس تنظيمات جهادية لا تحمل اسم الجماعة، لكن يكون هناك خط تواصل بين التنظيمات والتنظيم السري".

 

كانت إخوانية.


كما أشار إلى أن مسميات الجماعات التكفيرية ودرجاتها في العنف اختلفت لكنها في المجمل كانت إخوانية.
 

ثروت الخرباوي الإسلام السياسي مصطفى مشهور مرشد الأخوان قيادات التنظيم السري

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