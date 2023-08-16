تتحدى العالم.. بكين تتخذ أولى خطواتها العسكرية للسيطرة على بحر الصين الجنوبي

أظهرت صور أقمار صناعية بناء الصين مهبطا للطائرات في جزيرة متنازع عليها وتطالب بها فيتنام وتايوان ببحر الصين الجنوبي.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة “أسوشيتد برس”، تجهيز الصين مهبطا للطائرات وأرصفة وأنظمة عسكرية. ووصفت “أسوشيتد برس” التجهزيات العسكرية الصينية بأنها متواضعة من حيث الحجم.

وقالت، “المهبط طويل بما يكفي لاستيعاب الطائرات المروحية والطائرات بدون طيار، ولكن ليس الطائرات المقاتلة أو القاذفات”.

تعليق الصين

رفضت الصين تقديم تفاصيل عن أعمال بناء جزيرتها بخلاف القول إنها تهدف إلى المساعدة في سلامة الملاحة العالمية. ورفضت الاتهامات بأنها تقوم بعسكرة الممر المائي الحيوي، الذي يمر من خلاله ما يقدر بنحو 5 تريليونات دولار من التجارة سنويًا، وتقول إن من حقها أن تفعل ما تشاء في أراضيها السيادية.

توترات متصاعدة

وفي الآونة الأخيرة تفاقمت التوترات في المنطقة بعد أن تعمدت الفلبين وضع السفينة الحربية "سييرا مادري"-التي تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية- في الموقع في عام 1999 لتعزيز مطالبتها بالسيادة في منطقة "سكند توماس شول"، التي تقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، ويتناوب على حراسة السفينة عدد من الجنود، ما دفع وزير الخارجية الصيني، إلى مطالبة الفلبين بالتعاون مع بلاده لإيجاد وسيلة فعالة لنزع فتيل التوتر في بحر الصين الجنوبي.